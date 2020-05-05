ЛНР и ДНР создадут энергетический концерн «Энергия Донбасса»

5 Май 2020 2020-05-05T16:04:18+03:00

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Председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов на телеканале «Луганск 24» рассказал о сотрудничестве с ДНР и о новом предприятии «Энергия Донбасса».

– Мы хотим замкнуть энергетический цикл двух республик вместе. Для этого уже создали единый энергетический концерн, который называется «Энергия Донбасса». В него входит генерация, которая находится в ДНР. Это Зуевская и Старобешевская ТЭС. Зуевская ТЭС получает наши газовые угли с «Центругля». Также коксующиеся марки углей по программе реорганизации будут замыкаться на металлургические предприятия ЛНР и ДНР, – сообщил Сергей Козлов.

Напомним, что в ЛНР в конце апреля анонсировали запуск программы по реорганизации угольной отрасли Республики. К этим шагам привело падение спроса на уголь. Создано новое государственное унитарное предприятие «Восток-уголь». В программе реорганизации предусмотрены инвестиции в производство в размере сотен миллионов рублей.

У предприятия, по словам Сергея Козлова, три основные задачи: выход на режим рентабельности, своевременная оплата труда с возможным повышением к концу года и социальные гарантии работников.

– На первом этапе основное сокращение коснется управленцев - около 30%. Мы пытались вывести из-под удара рабочие профессии, – отметил глава Правительства ЛНР. - На 1 апреля работающих в угольной промышленности было около 34 тысяч человек. Предположительно, тех, кто останется без работы, будет около трех тысяч. Из них полторы тысячи – те, кто уже имеет право на пенсию. Порядка пятисот человек - те, кто будет иметь право на пенсию за три года до пенсионного возраста. И приблизительно тысяча – тысяча пятьсот человек - те, кого должны будут трудоустроить.

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ИСТОЧНИК KP.RU