Что получат пенсионеры республик Донбасса после индексации пенсий на Украине
С 4 мая Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал выплачивать проиндексированные пенсии. Прибавка ожидалась еще в марте. Но тогда в бюджете не было денег. Получат повышенные выплаты и жители республик Донбасса, которые оформили украинские пенсии. В пресс-службе ПФУ рассказали, о каких суммах идет речь.
Пенсии пересчитали с применением коэффициента роста в 11 процентов. Но в реальности у многих пожилых людей прибавка будет меньшей. В ведомстве отметили, что размер повышения не может быть меньше 100 гривен (250 рублей). Также до 2100 гривен (5250 рублей) повышен минимальный размер пенсии людям, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.
При этом повышение в размере 100 гривен получат 45% пенсионеров, от 100 до 400 гривен – почти 38%. Для 6,1% пенсионеров повышение составит от 400 до 500 гривен, для 5,6% – от 500 до 700 гривен, для остальных повышение составит 700 гривен и выше.
Но есть и пенсионеры, которым вовсе не повезло с индексацией. Пенсии не будут пересчитаны:
- госслужащим;
- ученым;
- помощникам народных депутатов;
- у кого максимальные пенсии (16 380 грн);
- лицам, которые получают специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи, прокуроры);
- лицам, которые получают социальные пенсии;
- лицам, которые получают пенсию по возрасту, назначенную в 2019-2020 годах.
- работающим пенсионерам всех категорий.
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ИСТОЧНИК KP.RU