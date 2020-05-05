Что получат пенсионеры республик Донбасса после индексации пенсий на Украине

5 Май 2020 2020-05-05T14:49:48+03:00

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С 4 мая Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал выплачивать проиндексированные пенсии. Прибавка ожидалась еще в марте. Но тогда в бюджете не было денег. Получат повышенные выплаты и жители республик Донбасса, которые оформили украинские пенсии. В пресс-службе ПФУ рассказали, о каких суммах идет речь.

Пенсии пересчитали с применением коэффициента роста в 11 процентов. Но в реальности у многих пожилых людей прибавка будет меньшей. В ведомстве отметили, что размер повышения не может быть меньше 100 гривен (250 рублей). Также до 2100 гривен (5250 рублей) повышен минимальный размер пенсии людям, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

При этом повышение в размере 100 гривен получат 45% пенсионеров, от 100 до 400 гривен – почти 38%. Для 6,1% пенсионеров повышение составит от 400 до 500 гривен, для 5,6% – от 500 до 700 гривен, для остальных повышение составит 700 гривен и выше.

Но есть и пенсионеры, которым вовсе не повезло с индексацией. Пенсии не будут пересчитаны:

- госслужащим;

- ученым;

- помощникам народных депутатов;

- у кого максимальные пенсии (16 380 грн);

- лицам, которые получают специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи, прокуроры);

- лицам, которые получают социальные пенсии;

- лицам, которые получают пенсию по возрасту, назначенную в 2019-2020 годах.

- работающим пенсионерам всех категорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU