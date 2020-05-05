Бог болезнь отвел: В Святогорской лавре никто не заболел после Пасхального богослужения

5 Май 2020 2020-05-05T13:35:41+03:00

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Среди проживающих на территории Свято-Успенской Святогорской лавры нет заболевших COVID-19 после Пасхального богослужения. Об этом рассказал начальник отдела департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

- Люди, которые проживают в Святогорской лавре, за медицинской помощью в Славянск не обращались, лабораторные исследования не проводились. Больных из числа проживающих в лавре, по состоянию на сегодня, – нет, – сказал Педенко.

Напомним, что украинская полиция 19 апреля открыла уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений») из-за нарушений в Святогорской лавре во время Пасхального богослужения. Полицейские зафиксировали, что примерно 300 человек были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Позже выяснилось, что все эти люди постоянно проживают на территории лавры. На богослужение еще пришли 50 прихожан, но все они были в масках.

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ИСТОЧНИК KP.RU