Бог болезнь отвел: В Святогорской лавре никто не заболел после Пасхального богослужения
Среди проживающих на территории Свято-Успенской Святогорской лавры нет заболевших COVID-19 после Пасхального богослужения. Об этом рассказал начальник отдела департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.
- Люди, которые проживают в Святогорской лавре, за медицинской помощью в Славянск не обращались, лабораторные исследования не проводились. Больных из числа проживающих в лавре, по состоянию на сегодня, – нет, – сказал Педенко.
Напомним, что украинская полиция 19 апреля открыла уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений») из-за нарушений в Святогорской лавре во время Пасхального богослужения. Полицейские зафиксировали, что примерно 300 человек были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
Позже выяснилось, что все эти люди постоянно проживают на территории лавры. На богослужение еще пришли 50 прихожан, но все они были в масках.
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ИСТОЧНИК KP.RU