Украинские военные сосредоточили огонь только на жителях Донецка

5 Май 2020 2020-05-05T11:07:47+03:00

В Александровке ранены трое детей и пожилой мужчина, повреждены дома, где они находились во время обстрелов. Фото: dnr-sckk.ru

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4 мая по Донецку было выпущено около 100 снарядов, мин и гранат. А утром 5 мая – более 80 боеприпасов. Ранения получили четыре мирных жителя, есть и разрушения. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз, – отметили в СЦКК. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 104 единицы.

Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков Старомихайловка и Александровка, а также поселок Верхнеторецкое Нижнее вблизи Ясиноватой.

В результате трое детей и один мужчина получили ранения в поселке Александровка на западе Донецка. Также зафиксированы повреждения кровли и стен в двух жилых домах по улице Горького, 368 а и 366. Кроме того, огнем ВСУ в поселке Верхнеторецкое Нижнее была повреждена линия электропередачи.

А сегодня утром ВСУ обстреляли поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка. В 6:20 было выпущено восемь мин калибром 82 мм, произведено 40 выстрелов из БМП-2 и пять выстрелов из БМП-1. В 8:15 огонь по Старомихайловке был открыт повторно. При обстреле поселка украинские силовики использовали гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы. Было выпущено три гранаты из РПГ. В третий раз - в 9:05 - выпустили по поселку 10 мин калибром 120 мм и произвели 20 выстрелов из БМП-2.

Сейчас уточняется информация о последствиях обстрелов.

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ИСТОЧНИК KP.RU