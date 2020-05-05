Коронавирусом в ДНР заболели еще пять жителей, в том числе двое детей

5 Май 2020 2020-05-05T10:39:57+03:00

В ДНР выявлено еще 5 случаев заболевания опасной инфекцией COVID-19. Фото: mzdnr.ru

В Министерстве здравоохранения сообщили, что количество заболевших коронавирусом в ДНР возросло до 133

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По состоянию на 10 часов 5 мая на территории Донецкой Народной Республики подтверждены 133 случая коронавируса. В Министерстве здравоохранения ДНР сообщили, что согласно проведенным исследованиям выявлено еще 5 случаев заболевания опасной инфекцией COVID-19.

- Положительные результаты тестирования были выявлены у 3 взрослых и 2 детей из числа контактных лиц с заболевшими COVID-19, - говорится в сообщении. - Состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В Минздраве отметили, что на лечении находятся 113 пациентов, выписаны – 16 человек, летальных случаев – 4.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линию или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

Также продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU