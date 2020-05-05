Двое украинских солдат погибли от взрыва в Марьинке, откуда стреляли по детям Донецка

5 Май 2020 2020-05-05T10:03:44+03:00

Пожар и взрыв произошли на опорном пункте 7-й роты ВСУ, солдаты которой ранили троих детей и пожилого мужчину [видео]

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Разведка Народной милиции ДНР зафиксировала в районе Марьинки факт пожара на опорном пункте 7-й роты 3-го батальона 28-й бригады, откуда боевая машина пехоты 4 мая вела огонь по донецкому поселку Александровка, в результате чего получили ранения трое девочек и 55-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УНМ ДНР.

Пожар на украинских позициях начался незадолго до открытия огня по мирным кварталам Донецка и перекинулся на склад с боеприпасами. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с горючими материалами. От детонации горящих боеприпасов двое украинских военных погибли, еще четверо ранены.

- Мы не исключаем, что факт возгорания и стал причиной открытия огня по нашей территории – так украинский комбат Кутельмах пытался спровоцировать наших защитников на ответный огонь и, тем самым, списать на него потерю склада, - считают в Народной милиции.

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Пожар и взрыв произошли на опорном пункте 7-й роты ВСУ в районе Марьинки.Нашей системой наблюдения на передовых позициях в районе МАРЬИНКИ зафиксирован факт пожара на опорном пункте 7-й роты 3-го батальона 28-й бригады, откуда боевая машина пехоты сегодня вела огонь по н.п. АЛЕКСАНДРОВКА, в результате чего получили ранения ТРОЕ девочек и 55-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU