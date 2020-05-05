2020-05-05T08:39:50+03:00
Политика

Погода в Луганске на день: 5 мая местами гроза, до 22 градусов тепла

Южный ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В Луганске будет тепло и дождливо. Фото: vk.com/lugansk_cityВ Луганске будет тепло и дождливо. Фото: vk.com/lugansk_city
Изменить размер текста:

5 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, утром местами туман. Ветер южный 7-12 м/с, днем при грозе местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем будет 17-22 градуса тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 20-22 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 18-20 градусов тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 19-21 градуса тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 5 мая – 04.18, время захода – 20.21. Продолжительность светового дня составит 16 часов 03 минуты.

6 мая местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. 7 мая ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температурный фон существенно не изменится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР спасатели сняли с дерева кота, просидевшего двое суток на высоте пятого этажа

Кот не пострадал и вернулся к хозяевам целым и невредимым (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирусом в ДНР заболели еще пять жителей, в том числе двое детей
Двое украинских солдат погибли от взрыва в Марьинке, откуда стреляли по детям Донецка
МИД ДНР: Наблюдатели ОБСЕ отказались от осмотра пострадавших детей и места обстрела в Донецке
Погода в Луганске на день: 5 мая местами гроза, до 22 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 5 мая ожидается гроза и до +22 градусов
Число раненых в Донецке жителей выросло до четырех
Пушилин подвел итоги тренировок сил гражданской защиты по противодействию распространению коронавируса
Депутаты ДНР установили штрафы за уклонение от лечения коронавируса
Срочное сообщении СЦКК: В результате обстрела ДНР со стороны ВСУ ранены трое детей
Как сдать документы на паспорт ДНР: Советы от депутата НС ДНР
Погода в Донецке на неделю: Гидрометцентр МЧС прогнозирует кратковременные дожди, местами грозы
В ДНР депутаты ввели уголовную и административную ответственность за распространение фейков о коронавирусе
Киев выводит из Донбасса бригаду, в которой много больных Covid-19
В Донбассе ВСУ оборудуют дополнительные изоляторы для больных коронавирусом
Один человек погиб, еще один ранен в результате взрыва гранаты в Донецке
В ДНР «Бессмертный полк» в онлайн-формате пройдет вместе с Россией
В ЛНР спасатели сняли с дерева кота, просидевшего двое суток на высоте пятого этажа
ВСУ в ДНР за сутки 14 раз нарушили «перемирие»
Украинские боевики нанесли удар из 120-миллиметровых минометов по Верхнеторецкому
Количество случаев коронавируса в ДНР возросло до 128
Погода в Луганске на день: гроза и штормовые порывы ветра, температура воздуха +25
Погода в Донецке на день: 4 мая будет дождь с грозой, воздух прогреется до +22
В ЛНР рассказали откуда ВСУ вели стрельбу по Золотому-5, в результате которой пострадал ребенок
ВСУ ударили по Донецку
В ходе обстрела территории ЛНР у солдат ВСУ разорвался миномет – трое военнослужащих получили ранения
Украинские журналисты случайно засняли минометный обстрел ВСУ по своим же позициям