Погода в Луганске на день: 5 мая местами гроза, до 22 градусов тепла
5 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, утром местами туман. Ветер южный 7-12 м/с, днем при грозе местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем будет 17-22 градуса тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 20-22 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 18-20 градусов тепла.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 19-21 градуса тепла днем.
Время восхода солнца в столице ЛНР 5 мая – 04.18, время захода – 20.21. Продолжительность светового дня составит 16 часов 03 минуты.
6 мая местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. 7 мая ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температурный фон существенно не изменится.
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ИСТОЧНИК KP.RU