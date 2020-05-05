Погода в Донецке на день: 5 мая ожидается гроза и до +22 градусов

5 Май 2020 2020-05-05T08:03:42+03:00

В Донецке ожидается переменная облачность, возможен дождь, и даже гроза Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке будет дуть южный ветер со скоростью до 5 метров в секунду

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5 мая в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается переменная облачность. С утра безоблачное небо, а днем возможен дождь, и даже гроза. Но осадки закончатся еще до наступления вечера.

В течение суток воздух прогреется до 18-22 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть в южном направлении, скорость воздушных масс составит от 2 до 5 м/с. Во время грозы ожидается кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.

В этот день почитается память апостолов Нафанаила, Луки, Климента. В прежние времена заметили, что если 5 мая ночью случаются заморозки, то еще 40 дней по утрам будет достаточно холодно. Накануне Юрьева дня (6 мая) праздновался праздник «Ляля». Самая красивая девушка (Ляля) должна была бросать подругам венки. Кто поймает, прячет подарок до следующей весны. С этого дня начинали высаживать картошку.

6 и 7 мая сохранится вероятность осадков. Температура днем не будет превышать 20 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU