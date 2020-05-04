Пушилин подвел итоги тренировок сил гражданской защиты по противодействию распространению коронавируса

4 Май 2020 2020-05-04T23:10:35+03:00

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В ДНР завершились комплексные тренировки сил гражданской защиты совместно с представителями МВД, Минздрава и других ведомств по отработке практических действий в различных условиях санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с COVID-19. Напомним, что они регулярно проводились с 27 апреля.

Вот что по этому поводу сказал Глава ДНР Денис Пушилин:

- Во время тренировки подразделениями отработан комплекс мер по противодействию коронавирусной инфекции, обеспечивающий сохранение жизни и здоровья граждан в период эпидемии. Проведенные практические занятия показали высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников ведомств и готовность всех служб к противодействию инфекции. Действуя в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, все участники показали профессиональный уровень подготовки и слаженности действий, что позволяет органам власти ДНР контролировать обстановку в связи с распространением коронавирусной инфекции в Республике и противодействовать ей.

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ИСТОЧНИК KP.RU