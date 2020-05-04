Депутаты ДНР установили штрафы за уклонение от лечения коронавируса

4 Май 2020 2020-05-04T22:19:13+03:00

Будут наказывать и за самовольное оставление мест самоизоляции или госпитализации

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Штрафы от 5 тысяч до 20 тысяч рублей грозят жителям Донецкой Народной Республики, которые уклонились от лечения COVID-19, а также оставили самовольно места самоизоляции или госпитализации. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народного Совета ДНР.

- Если гражданин с подозрением на новую коронавирусную инфекцию уклонился от обследования, обязательной самоизоляции или обязательной госпитализации, то его действия наказываются административным штрафом в размере от пяти 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Если же он самовольно покинул место обязательной самоизоляции или госпитализации штраф увеличивается до размеров до 20 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе Народного Совета.

Ранее сообщалось, что парламент Республики ввел уголовную и административную ответственность за распространение фейков о коронавирусе COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU