Как сдать документы на паспорт ДНР: Советы от депутата НС ДНР
На получение паспорта ДНР очередь на год вперед. Да, это так! Возник колоссальный ажиотаж, как только Владимир Путин подписал Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ДНР. А возник он потому, что наличие паспорта ДНР – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ, пояснила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.
- До этого дня миграционные службы ДНР работали в штатном режиме: небольшие очереди, никакого аншлага… И вот наступил час Х! И всем резко стал нужен паспорт ДНР! Только вот миграционка не может увеличить свой штат по взмаху волшебной палочки, - рассказала она. - Ведь для увеличения штата сотрудников, обеспечения их компьютерами и т.д. Сначала нужно выделить финансирование. Затем проверки кандидатов для работы в миграционке идут полгода. А обучение нового сотрудника занимает около месяца.
Одним словом, расширение штата миграционки – процесс не быстрый…
Сегодня, для подачи документов на паспорт ДНР есть три варианта. И о каждом из них депутат рассказала подробно:
Вариант онлайн: Через сайт Госуслуг ДНР - Талон в электронную очередь;
Вариант офлайн: В Едином Центре Связи (ЕСЦ) - Талон в электронную очередь;
И живая очередь на Ф.Зайцева, 46В.
В реальности одна часть талонов выделяется на очередь через сайт Госуслуг, а другая – на очередь через ЕСЦ.
Сайт Госуслуг ДНР
Ссылка: https://госуслуги-днр.рус/
Для регистрации на портале нужен телефон Феникс. Взять талон можно не выходя из дома.
Как взять талон на паспорт ДНР на сайте Госуслуги ДНР. Пошаговая фото-инструкция. - https://www.facebook.com/groups/passport.RF.DNR/permalink/650117875721474/
Помните, что в поле «Подразделение МВД» вы должны выбрать Сектор Миграционки по месту вашей регистрации (прописки).
Заявку на очередь можно отменить, если по каким-то причинам у вас не получается прийти в назначенный день. Сделайте это пожалуйста, если у вас получилось сдать документы раньше указанного времени. Это даст шанс сдать документы на паспорт ДНР тем, кто реально нуждается.
Единые Центры Связи «Почты Донбасса»
Лично для меня различия между ЕСЦ и обычным почтовым отделением нет. Но взять талон в электронную очередь можно только в ЕСЦ.
Взять талон на паспорт ДНР вы можете в ЛЮБОМ ЕСЦ, не обязательно по месту прописки. База у них общая. Просто при оформлении заявки указываете подразделение МВД по месту вашей регистрации. Чтобы получить талон, вы должны предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Отдельной карты с ЕСЦ на сайте Почты Донбасса нет. Специально для вас мы сделали эту карту Единый Центров Связи Республики - https://clck.ru/LbGi4.
Живая очередь в Республиканской Миграционной службе
Адрес: г. Донецк, Ф. Зайцева, 46В.
Начало работы: с 9:00.
Если вам очень срочно нужен паспорт ДНР, то у вас есть возможность подать документы по живой очереди. Но вы должны быть готовы, что таких, как вы, к началу рабочего дня будет человек сто. Запись на листочек в живую очередь «день-в-день». Никаких записей «со вчера на завтра», «а я вчера записывался…». Сотрудники миграционки к этому списку отношения не имеют.
Очередь начинает формироваться в 4-5 утра, это реальность.
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ИСТОЧНИК KP.RU