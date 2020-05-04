Как сдать документы на паспорт ДНР: Советы от депутата НС ДНР

4 Май 2020 2020-05-04T20:07:04+03:00

В Республике уже очередь на год вперед за паспортами ДНР

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На получение паспорта ДНР очередь на год вперед. Да, это так! Возник колоссальный ажиотаж, как только Владимир Путин подписал Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ДНР. А возник он потому, что наличие паспорта ДНР – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ, пояснила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- До этого дня миграционные службы ДНР работали в штатном режиме: небольшие очереди, никакого аншлага… И вот наступил час Х! И всем резко стал нужен паспорт ДНР! Только вот миграционка не может увеличить свой штат по взмаху волшебной палочки, - рассказала она. - Ведь для увеличения штата сотрудников, обеспечения их компьютерами и т.д. Сначала нужно выделить финансирование. Затем проверки кандидатов для работы в миграционке идут полгода. А обучение нового сотрудника занимает около месяца.

Одним словом, расширение штата миграционки – процесс не быстрый…

Сегодня, для подачи документов на паспорт ДНР есть три варианта. И о каждом из них депутат рассказала подробно:

Вариант онлайн: Через сайт Госуслуг ДНР - Талон в электронную очередь;

Вариант офлайн: В Едином Центре Связи (ЕСЦ) - Талон в электронную очередь;

И живая очередь на Ф.Зайцева, 46В.

В реальности одна часть талонов выделяется на очередь через сайт Госуслуг, а другая – на очередь через ЕСЦ.

Сайт Госуслуг ДНР

Ссылка: https://госуслуги-днр.рус/

Для регистрации на портале нужен телефон Феникс. Взять талон можно не выходя из дома.

Как взять талон на паспорт ДНР на сайте Госуслуги ДНР. Пошаговая фото-инструкция. - https://www.facebook.com/groups/passport.RF.DNR/permalink/650117875721474/

Помните, что в поле «Подразделение МВД» вы должны выбрать Сектор Миграционки по месту вашей регистрации (прописки).

Заявку на очередь можно отменить, если по каким-то причинам у вас не получается прийти в назначенный день. Сделайте это пожалуйста, если у вас получилось сдать документы раньше указанного времени. Это даст шанс сдать документы на паспорт ДНР тем, кто реально нуждается.

Единые Центры Связи «Почты Донбасса»

Лично для меня различия между ЕСЦ и обычным почтовым отделением нет. Но взять талон в электронную очередь можно только в ЕСЦ.

Взять талон на паспорт ДНР вы можете в ЛЮБОМ ЕСЦ, не обязательно по месту прописки. База у них общая. Просто при оформлении заявки указываете подразделение МВД по месту вашей регистрации. Чтобы получить талон, вы должны предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Отдельной карты с ЕСЦ на сайте Почты Донбасса нет. Специально для вас мы сделали эту карту Единый Центров Связи Республики - https://clck.ru/LbGi4.

Живая очередь в Республиканской Миграционной службе

Адрес: г. Донецк, Ф. Зайцева, 46В.

Начало работы: с 9:00.

Если вам очень срочно нужен паспорт ДНР, то у вас есть возможность подать документы по живой очереди. Но вы должны быть готовы, что таких, как вы, к началу рабочего дня будет человек сто. Запись на листочек в живую очередь «день-в-день». Никаких записей «со вчера на завтра», «а я вчера записывался…». Сотрудники миграционки к этому списку отношения не имеют.

Очередь начинает формироваться в 4-5 утра, это реальность.

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ИСТОЧНИК KP.RU