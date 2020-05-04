Погода в Донецке на неделю: Гидрометцентр МЧС прогнозирует кратковременные дожди, местами грозы
На этой неделе синоптики ДНР прогнозируют кратковременные дожди и грозы, температура днем составит 20 градусов тепла. Об этом сегодня сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Республики Наталья Гетова.
- По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, на текущей неделе в Республике ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха: ночью 8 – 13 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла, - сказала Наталья Ивановна.
Напомним, что в предыдущую неделю в Республике сохранялась теплая погода, днем воздух прогревался до 22 градусов, в конце недели наблюдались осадки. Сейчас в Донецке 21 градус тепла, переменная облачность.
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ИСТОЧНИК KP.RU