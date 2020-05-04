4 Май 2020 2020-05-04T17:06:50+03:00

Киев выводит из Донбасса бригаду, в которой у больше 1500 военных Covid-19. Фото: ucoz.com

Инфекцию выявили и у командира

Изменить размер текста: A A

Украинское командование выводит из зоны операции объединенных сил одну из бригад, в которой коронавирусной инфекцией заразилось 79 процентов личного состава. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Согласно данным от наших источников в штабе оперативно-тактической группировки «Север», командованием оккупационных сил принято решение о досрочной ротации 59-й бригады. Поводом для убытия подразделения послужил рост числа инфицированных боевиков соединения. На данный момент в бригаде положительные результаты экспресс-тестов на коронавирус подтверждены у больше чем 1 500 военнослужащих, - сообщил Яков Осадчий.

Он добавил, что инфекция также выявлена у командира бригады полковника Геннадия Шаповалова.

- Командованию бригады предписано в течение 10 дней убыть из зоны карательной операции на 242-й Гончаровский общевойсковой полигон, где для личного состава бригады оборудуется обсервационная зона, - продолжил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Военнослужащие недовольны принятием подобного решения и не хотят убывать на ротацию. Для снижения градуса напряженности в бригаду направлена группа военных капелланов и психологов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ходе обстрела территории ЛНР у солдат ВСУ разорвался миномет – трое военнослужащих получили ранения

Этот минометный расчет осуществлял обстрел, в ходе которого пострадал ребенок (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU