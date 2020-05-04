2020-05-04T16:08:09+03:00
Политика

В Донбассе ВСУ оборудуют дополнительные изоляторы для больных коронавирусом

Источник инфекции - среди гранатометчиков
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донбассе ВСУ оборудуют дополнительные изоляторы для больных коронавирусом. Фото: ВКонтактеВ Донбассе ВСУ оборудуют дополнительные изоляторы для больных коронавирусом. Фото: ВКонтакте
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В Донбассе Вооруженные формирования Украины оборудуют дополнительные изоляторы для потенциально зараженных коронавирусом военнослужащих. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- С 20 по 23 апреля ВСУ на базе 59-й бригады провели учебно-методические сборы с гранатометными взводами соединений. Там присутствовал и взвод от 57-й бригады, где проходил службу перешедший на сторону ДНР военнослужащий Анатолий Капицкий, у которого был подтвержден коронавирус. Мы предполагаем, что бывший военнослужащий ВСУ заразился коронавирусом именно во время пребывания на сборах гранатометчиков, - сказал Яков Осадчий.

После подтверждения у Капицкого опасного диагноза, командование «Операции объединенных сил» («ООС») направило в 57-ю бригаду трех инфекционистов. Задачей врачей является забор биоматериала у всех сослуживцев Капицкого, а также оказание помощи командованию бригады в оборудовании дополнительных изоляторов для 250 потенциально зараженных коронавирусом военнослужащих соединения, которые входили в круг общения с зараженным военнослужащим, - отметил официальный представитель Народной милиции.

Он добавил, что согласно указаниям командования «ООС», всем командирам бригад направлены приказы на изоляцию личного состава гранатометных взводов, участвовавших в учебно-методических сборах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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