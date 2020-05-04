Один человек погиб, еще один ранен в результате взрыва гранаты в Донецке

4 Май 2020 2020-05-04T14:57:03+03:00

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В этот раз взрыв гранаты в прифронтовом Кировском районе Донецка – не результат обстрела Вооруженных формирований Украины. Боеприпас привел в действие ранее судимый мужчина 1974 года рождения. Об этом сегодня сообщили в Министерстве внутренних дел ДНР.

В результате один человек погиб, еще один получил осколочные ранения в Кировском районе Донецка.

- Сотрудники Кировского районного отдела полиции Донецка по горячим следам задержали ранее судимого мужчину 1974 года рождения, который привел в действие боевую гранату. В результате взрыва двое граждан получили осколочные ранения, один скончался на месте, - говорится в сообщении.

Ведется следствие.

Подобный случай недавно произошел в Шахтерске. Тогда осколочные ранения получила местная жительница.

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ИСТОЧНИК KP.RU