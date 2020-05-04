2020-05-04T13:52:11+03:00
Общество

В ДНР «Бессмертный полк» в онлайн-формате пройдет вместе с Россией

«Молодая Республика» предложила жителям присоединиться к российской акции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В этом году «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-форматеВ этом году «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-форматеФото: Юлия АНДРИЕНКО
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В ДНР молодежное объединение «Молодая Республика» предложила жителям присоединиться к российской акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в онлайн-формате.

- В этом году в связи с мировой пандемией коронавирусной инфекции провести акцию «Бессмертный полк» в традиционном формате у стран не представляется возможным. «Молодой Республикой» на правах главных организаторов акции в ДНР было предложено присоединиться к «Бессмертному полку» России, который в этом году пройдет в режиме онлайн, - заявил руководитель общественной организации Кирилл Макаров.

Присоединиться к онлайн-акции могут все желающие. Для участия необходимо зарегистрироваться на одном из российских сайтов: https://2020.polkrf.ru, http://polk.press, http://aif.ru, https://sber9may.ru.

Пройти регистрацию также можно при помощи аккаунта в одной из соцсетей: «ВКонтакте», «Одноклассники» или Facebook. Обязательное условие - на фотографии должен быть только ветеран, присутствие других людей вместе с ним не допускается, фотография не должна иметь каких-либо рамок и подписей.

Из созданной базы всех фотографий героев Великой Отечественной автоматически будет сформирован видеоряд, трансляция которого состоится в 11.00 на сайте «Бессмертный полк России», на федеральных телеканалах, а также на медиаэкранах РФ, социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», на портале Mail.ru, в онлайн-кинотеатрах Okko и more.tv

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ИСТОЧНИК KP.RU

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