Количество случаев коронавируса в ДНР возросло до 128
По данным на десять часов утра 4 мая коронавирус в ДНР выявили у восьми жителей, из них трое медицинских работников. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
- За период с 15.00 3 мая до 10.00 4 мая выявлено 8 случаев инфицирования COVID-19 в Республике, среди них 3 случая заболевания у медработников, - говорится в сообщении ведомства.
По данным на 10.00 4 мая за все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 128 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- На лечении - 108, выписаны – 16, летальных случаев – 4, - рассказали в Минздраве ДНР.
Напомним, что вчера в Минздраве Республики сообщали еще о четырех медиках, которые заразились коронавирусной инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU