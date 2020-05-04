Количество случаев коронавируса в ДНР возросло до 128

4 Май 2020 2020-05-04T11:04:42+03:00

Коронавирус в ДНР: на лечении - 108, выписаны – 16, летальных случаев – 4 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Минздраве сообщили о восьми новых случаях коронавируса в ДНР

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По данным на десять часов утра 4 мая коронавирус в ДНР выявили у восьми жителей, из них трое медицинских работников. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За период с 15.00 3 мая до 10.00 4 мая выявлено 8 случаев инфицирования COVID-19 в Республике, среди них 3 случая заболевания у медработников, - говорится в сообщении ведомства.

По данным на 10.00 4 мая за все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 128 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- На лечении - 108, выписаны – 16, летальных случаев – 4, - рассказали в Минздраве ДНР.

Напомним, что вчера в Минздраве Республики сообщали еще о четырех медиках, которые заразились коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU