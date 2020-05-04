Погода в Луганске на день: гроза и штормовые порывы ветра, температура воздуха +25

4 Май 2020 2020-05-04T09:51:23+03:00

В Луганске будет дуть юго-восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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4 мая в ЛНР днем температура воздуха ожидается 25 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза; ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, днем при грозе местами порывы до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха днем 20-25 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит днем 23-25 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 21-23 градуса.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 22-24 градусов тепла днем.

5 мая, по предварительному прогнозу, будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь с грозой; температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU