Погода в Донецке на день: 4 мая будет дождь с грозой, воздух прогреется до +22

4 Май 2020 2020-05-04T09:15:54+03:00

4 мая в Донецке будет дождь с грозой, воздух прогреется до +22. Фото: ВКонтакте

В Донецке будет дуть юго-восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 4 мая будет малооблачно, дождь с грозой. Утром синоптики прогнозируют +17 градусов. Днем столбики термометров покажут 20-22 градуса выше нуля. А уже вечером ожидается +14.

В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.

В этот день почитается память святого мученика Ианнуария, епископа. В это время надо следить за черемухой: если она рано зацвела - будет теплое лето. Чем раньше она начинает цвести, тем жарче будет лето. С этого дня покрывается цветками лиловая сирень, в садах зацветают нарциссы. Самое время сажать чеснок, чтобы летом уже собрать урожай.

По прогнозам синоптиков, 5 мая будет облачно с прояснениями, температурный фон останется прежним.

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ИСТОЧНИК KP.RU