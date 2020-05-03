2020-05-03T22:17:44+03:00
Политика

В ЛНР рассказали откуда ВСУ вели стрельбу по Золотому-5, в результате которой пострадал ребенок

Ранения получила семилетняя девочка
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В результате обстрела ранения получила девочка 2013 года рождения. Фото: imag.oneВ результате обстрела ранения получила девочка 2013 года рождения. Фото: imag.one
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Официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что обстрел поселка Золотое-5, в результате которого ранения получила семилетняя девочка мог вестись минометными расчетами, размещенными в нарушение Минских соглашений в жилых районах Золотого-2.

- 30 апреля нашей разведкой было зафиксировано размещение двух минометных расчетов в жилых районах населенного пункта Золотое-2. Мы не исключаем, что именно из этого вооружения боевики ВСУ, прикрывшись за спинами мирных жителей и осознавая, что подразделения Республики не будут вести ответный огонь по жилым районам мирных граждан, вели кровавый огонь по нашим населенным пунктам, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

Напомним, что 2 мая вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Золотое-5. В результате обстрела ранения получила девочка 2013 года рождения, были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

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Этот минометный расчет осуществлял обстрел, в ходе которого пострадал ребенок (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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