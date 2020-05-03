2020-05-03T20:31:35+03:00
Политика

ВСУ ударили по Донецку

За несколько минут украинская армия выпустила 15 мин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Под обстрел попал и поселок ПетровскоеПод обстрел попал и поселок ПетровскоеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Вечером 3 мая украинские вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что обстрелу подвергся район бывшего донецкого аэропорта.

Также ВСУ нанесли массированный минометный удар по населенному пункту Петровское на участке разведения сил и средств в ДНР.

- За несколько минут ВСУ выпустили 15 мин калибром 82 и 120 миллиметров. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, - сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Тем временем, украинские журналисты случайно засняли минометный обстрел ВСУ по своим же позициям. Попасть на место дислокации минометного расчета корреспондентам удалось с помощью взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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