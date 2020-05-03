2020-05-03T20:24:46+03:00
Политика

В ходе обстрела территории ЛНР у солдат ВСУ разорвался миномет – трое военнослужащих получили ранения

Этот минометный расчет осуществлял обстрел, в ходе которого пострадал ребенок
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Разорвался 82-миллиметровый миномет. Фото: warfiles.ruРазорвался 82-миллиметровый миномет. Фото: warfiles.ru
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Во время обстрела территории Луганской Народной Республики 2 мая, трое военнослужащих вооруженных формирований Украины получили ранения из-за разрыва миномета. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что в результате обстрелов вооруженными силами Украины поселка Золотое-5 2 мая ранения получила девочка 2013 года рождения, были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

- Хотим отметить, что кровавые действия украинских карателей не остались безнаказанными. Во время ведения огня по мирным жителям Республики из-за непрофессиональных действий карателей 30-й бригады ВСУ, трое боевиков минометного расчета получили ранения, - говорит Осадчий. - Согласно достоверным сведениям от наших источников в штабе оперативно-тактической группировки «Север», причиной ранения украинских карателей стало двойное заряжание 82-миллиметрового миномета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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