В ходе обстрела территории ЛНР у солдат ВСУ разорвался миномет – трое военнослужащих получили ранения
Во время обстрела территории Луганской Народной Республики 2 мая, трое военнослужащих вооруженных формирований Украины получили ранения из-за разрыва миномета. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что в результате обстрелов вооруженными силами Украины поселка Золотое-5 2 мая ранения получила девочка 2013 года рождения, были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
- Хотим отметить, что кровавые действия украинских карателей не остались безнаказанными. Во время ведения огня по мирным жителям Республики из-за непрофессиональных действий карателей 30-й бригады ВСУ, трое боевиков минометного расчета получили ранения, - говорит Осадчий. - Согласно достоверным сведениям от наших источников в штабе оперативно-тактической группировки «Север», причиной ранения украинских карателей стало двойное заряжание 82-миллиметрового миномета.
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ИСТОЧНИК KP.RU