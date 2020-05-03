Украинские журналисты случайно засняли минометный обстрел ВСУ по своим же позициям
Журналисты украинских телеканалов засняли как минометные расчеты вооруженных формирований незалежной открыли огонь по позициям своих однополчан. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
- Невзирая на вывод командованием 30-й бригады ВСУ трех журналистов телеканала NewsOne из района Золотого-4, съемочной группе телеканала «1+1» под руководством Натальи Нагорной за взятку командиру батальона в размере двух тысяч гривен удалось проникнуть на позиции минометных расчетов осуществлявших обстрел, - рассказал он.
Осадчий отметил, что на данный момент командованием бригады принимаются меры по недопущению разглашения сведений о произошедшем инциденте.
- У всей съемочной группы сотрудниками военной службы правопорядка (ВСП) изъяты все средства фото- и видео-фиксации, а также личные мобильные телефоны и ноутбуки, с которых удаляются отснятые материалы, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.
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При обстрелах применялись минометы, противотанковый ракетный комплекс, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU