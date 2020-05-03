Украинские журналисты случайно засняли минометный обстрел ВСУ по своим же позициям

3 Май 2020 2020-05-03T18:20:21+03:00

Журналисты проникли на позиции за взятку. Фото: warfiles.ru

Запустить очередной фейк у военного руководства не получилось

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Журналисты украинских телеканалов засняли как минометные расчеты вооруженных формирований незалежной открыли огонь по позициям своих однополчан. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Невзирая на вывод командованием 30-й бригады ВСУ трех журналистов телеканала NewsOne из района Золотого-4, съемочной группе телеканала «1+1» под руководством Натальи Нагорной за взятку командиру батальона в размере двух тысяч гривен удалось проникнуть на позиции минометных расчетов осуществлявших обстрел, - рассказал он.

Осадчий отметил, что на данный момент командованием бригады принимаются меры по недопущению разглашения сведений о произошедшем инциденте.

- У всей съемочной группы сотрудниками военной службы правопорядка (ВСП) изъяты все средства фото- и видео-фиксации, а также личные мобильные телефоны и ноутбуки, с которых удаляются отснятые материалы, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU