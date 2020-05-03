3 мая коронавирус в ДНР выявили у 4 медиков

3 Май 2020 2020-05-03T16:46:08+03:00

За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 120 жителей Фото: Андрей АБРАМОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 120 жителей

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По данным на три часа дня 3 мая коронавирус в ДНР выявили у 10 жителей, из них четверо медицинских работников. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Инфицирование выявлено у 4 медицинских работников и 6 человек из числа контактных лиц с заболевшими Covid-19 ранее, - рассказали в здравоохранительном учреждении ДНР.

За все время коронавирус в Донецкой Народной Республике зарегистрирован у 120 жителей. Из них 16 человек выздоровели и были выписаны из больницы, четверо скончались, лечение продолжают 100 жителей ДНР.

В Донецкой Народной Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Напомним, что утром 3 мая в минздраве Республики сообщали о пяти новых случаях заражения коронавирусной инфекции.

Тем временем, Украинский военный, который перешел на сторону ДНР, оказался болен COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU