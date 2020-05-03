ВСУ препятствовали работе ОБСЕ
Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать работе международных наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
- С целью недопущения вскрытия техники вооруженных формирований Украины, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БПЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полеты над оккупированной ВФУ территорией, - рассказал он.
Беспилотник международных наблюдателей глушили солдаты 30-й бригады украинской армии в районе населенного пункта Врубовка.
- В результате наблюдатели миссии потеряли контроль над управлением БПЛА, который вследствие падения получил значительные повреждения, - рассказал официальный представитель оборонного ведомства Республики. - Данные факты также подтверждаются отчетами СММ ОБСЕ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
НМ ДНР: Под Докучаевском на боевом посту погиб военнослужащий ДНР
Он получил несовместимые с жизнью ранения во время обстрела со стороны ВСУ по поселку Ясное (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU