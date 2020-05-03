2020-05-03T17:29:51+03:00
Политика

ВСУ препятствовали работе ОБСЕ

Украинские солдаты глушили беспилотник наблюдателей
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ препятствовали работе беспилотника ОБСЕ. Фото: sharknews.ruВСУ препятствовали работе беспилотника ОБСЕ. Фото: sharknews.ru
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Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать работе международных наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- С целью недопущения вскрытия техники вооруженных формирований Украины, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БПЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полеты над оккупированной ВФУ территорией, - рассказал он.

Беспилотник международных наблюдателей глушили солдаты 30-й бригады украинской армии в районе населенного пункта Врубовка.

- В результате наблюдатели миссии потеряли контроль над управлением БПЛА, который вследствие падения получил значительные повреждения, - рассказал официальный представитель оборонного ведомства Республики. - Данные факты также подтверждаются отчетами СММ ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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