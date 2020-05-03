В ЛНР провели тренировку по противодействию коронавирусу
Во время тренировки готовности к противодействию коронавирусу ведомства Луганской Народной Республики показали слаженную работу. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
- Учреждения Министерства здравоохранения ЛНР в рамках комплексной тренировки сил совместно с представителями других ведомств на высоком уровне показали готовность к противодействию распространения коронавирусной инфекции согласно легенде учений. Участники выполнили все задачи, направленные на сохранение жизни и здоровья граждан Республики, – отметила Пащенко.
На тренировке ведомств Республики проверяли готовность к действиям при возникновении угрозы распространения вирусной инфекции, отрабатывали взаимодействие и совершенствовали умения сотрудников здравоохранения Республики.
- Несмотря на то, что во время тренировки сил медицинские учреждения Республики продолжали выполнять свои должностные обязанности, они показали слаженную работу и высокий уровень готовности, - сказала Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU