НМ ДНР: Под Докучаевском на боевом посту погиб военнослужащий ДНР

3 Май 2020 2020-05-03T13:15:19+03:00

Он получил несовместимые с жизнью ранения во время обстрела со стороны ВСУ по поселку Ясное

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В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поселка Ясное, что под Докучаевском, 2 мая на боевом посту погиб военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении НМ ДНР.

- Получил ранения, несовместимые с жизнью, защитник нашей Республики, находившийся в это время на боевом посту, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, что за прошедшие сутки украинская армия 14 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 155 боеприпасов. При обстрелах применялись минометы, противотанковый ракетный комплекс, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате ведения огня повреждения получили жилые дома в Старомихайловке и поселке шахты 6/7.

Тем временем, В Авдеевке грозит исчезнуть «лицо войны» со стены разрушенного ВСУ дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU