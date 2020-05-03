Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 90 жителей Республики

3 Май 2020 2020-05-03T11:21:35+03:00

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 110 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время в коронавирус в ДНР был выявлен у 110 человек

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За прошедшие сутки коронавирус в ДНР был выявлен еще у пяти жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, - говорится в сообщении ведомства.

По данным на десять часов утра 3 мая, за все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- На лечении - 90, выписаны – 16, летальных случаев – 4, - рассказали в Минздраве ДНР.

В Донецкой Народной Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Напомним, что украинский военный, который перешел на сторону ДНР, оказался болен COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU