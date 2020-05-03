Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 90 жителей Республики
За прошедшие сутки коронавирус в ДНР был выявлен еще у пяти жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
- За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, - говорится в сообщении ведомства.
По данным на десять часов утра 3 мая, за все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- На лечении - 90, выписаны – 16, летальных случаев – 4, - рассказали в Минздраве ДНР.
В Донецкой Народной Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
Напомним, что украинский военный, который перешел на сторону ДНР, оказался болен COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU