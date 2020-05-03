Погода в Донецке на день: 3 мая с обеда безостановочно будет лить сильный дождь

3 Май 2020 2020-05-03T09:24:22+03:00

За последние 130 лет 3 мая максимальная температура была 27 градусов тепла, а самая низкая – минус 2 градуса. Фото: Руслан Красовский

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Погода в Донецке на день 3 мая будет дождливой. В обед начнется дождь, который будет продолжаться до самого вечера.

Временами из-за туч будет появляться солнце. А сам воздух в середине дня прогреется до 18 градусов тепла. Ветра не будет. Максимальная скорость воздушных потоков составит три метра в секунду в юго-восточном направлении.

Народный прогноз погоды. 3 мая отмечается день памяти Феодора Трихины. На него принято поминать своих усопших близких и посещать кладбища. Второе не рекомендуют делать в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Республике.

Наблюдая за погодой на 3 мая, наши предки заметили, что дождь сулит хороший урожай. Если в этот день засуха, то и на полях будет пусто.

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ИСТОЧНИК KP.RU