2020-05-03T09:24:22+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 3 мая с обеда безостановочно будет лить сильный дождь

Воздух прогреется до 18 градусов тепла
Екатерина Сорока
Поделиться:
За последние 130 лет 3 мая максимальная температура была 27 градусов тепла, а самая низкая – минус 2 градуса. Фото: Руслан КрасовскийЗа последние 130 лет 3 мая максимальная температура была 27 градусов тепла, а самая низкая – минус 2 градуса. Фото: Руслан Красовский
Изменить размер текста:

Погода в Донецке на день 3 мая будет дождливой. В обед начнется дождь, который будет продолжаться до самого вечера.

Временами из-за туч будет появляться солнце. А сам воздух в середине дня прогреется до 18 градусов тепла. Ветра не будет. Максимальная скорость воздушных потоков составит три метра в секунду в юго-восточном направлении.

Народный прогноз погоды. 3 мая отмечается день памяти Феодора Трихины. На него принято поминать своих усопших близких и посещать кладбища. Второе не рекомендуют делать в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Республике.

Наблюдая за погодой на 3 мая, наши предки заметили, что дождь сулит хороший урожай. Если в этот день засуха, то и на полях будет пусто.

Читайте также:

Майские выходные в Донецке: Как съездить на дачу или в парк и не заразиться коронавирусом

В Минздраве «Комсомолке» рассказали пошаговую инструкцию (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Авдеевке грозит исчезнуть «лицо войны» со стены разрушенного ВСУ дома
Погода в Донецке на день: 3 мая с обеда безостановочно будет лить сильный дождь
«ВСУ целенаправленно стреляют по жилым районам»: Глава ЛНР Леонид Пасечник сделал заявление
Энтузиасты из Харцызска восстановили раритетный пожарный мотоцикл
Открытие Донецкой детской железной дороги отложили из-за коронавируса
В СЦКК показали последствия украинского обстрела, в результате которого в ЛНР пострадала семилетняя девочка
Село, где получила смертельные ранения мирная жительница, снова страдает от обстрелов со стороны Украины
Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник со смертоносным боеприпасом
Из-за обстрелов ВСУ представители ОБСЕ не могут попасть в Золотое-5 для фиксации нарушений "перемирия"
Полиция задержала мошенницу, которая «помогала» дончанам в оформлении российских паспортов
В донецком приюте спасли пострадавшую при обстреле Трудовских собаку
В ДНР опубликовали петицию с предложением поставить в центре Донецка памятник Сталину