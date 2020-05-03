Погода в Донецке на день: 3 мая с обеда безостановочно будет лить сильный дождь
Погода в Донецке на день 3 мая будет дождливой. В обед начнется дождь, который будет продолжаться до самого вечера.
Временами из-за туч будет появляться солнце. А сам воздух в середине дня прогреется до 18 градусов тепла. Ветра не будет. Максимальная скорость воздушных потоков составит три метра в секунду в юго-восточном направлении.
Народный прогноз погоды. 3 мая отмечается день памяти Феодора Трихины. На него принято поминать своих усопших близких и посещать кладбища. Второе не рекомендуют делать в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Республике.
Наблюдая за погодой на 3 мая, наши предки заметили, что дождь сулит хороший урожай. Если в этот день засуха, то и на полях будет пусто.
Читайте также:
Майские выходные в Донецке: Как съездить на дачу или в парк и не заразиться коронавирусом
В Минздраве «Комсомолке» рассказали пошаговую инструкцию (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»