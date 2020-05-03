Погода в Луганске на день: 3 мая будет дождь с грозой

3 Май 2020 2020-05-03T11:04:38+03:00

За последние 130 лет 3 мая в Луганске самая высокая температура была почти 30 градусов, а самая низкая – ноль. Фото: инстаграм anton_sterpul

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Погода в Луганске на 3 мая будет играть на контрастах. Шкала термометра поднимется до 20 градусов тепла. Но при этом временами будет срываться дождь с грозой. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, днем дождь, местами гроза, местами слабый туман, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 15-20 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит днем – 17-19 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 16-18 градуса тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

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ИСТОЧНИК KP.RU