Погода в Луганске на день: 3 мая будет дождь с грозой
Погода в Луганске на 3 мая будет играть на контрастах. Шкала термометра поднимется до 20 градусов тепла. Но при этом временами будет срываться дождь с грозой. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, днем дождь, местами гроза, местами слабый туман, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 15-20 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит днем – 17-19 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 16-18 градуса тепла днем.
Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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