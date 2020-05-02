«ВСУ целенаправленно стреляют по жилым районам»: Глава ЛНР Леонид Пасечник сделал заявление

2 Май 2020 2020-05-02T22:31:01+03:00

Леонид Иванович заявил, что виновные должны понести наказание по всем принципам правосудия

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Глава ЛНР Леонид Пасечник сделал заявление по факту украинского обстрела, при котором пострадала 7-летняя девочка из многодетной семьи.

- В то время, когда в Луганской Народной Республике объявлен строгий режим самоизоляции и граждане вынуждены находиться дома, спасаясь от вируса, ВСУ целенаправленно стреляют по жилым районам, - говорится в заявлении. - Сегодня утром прицельный огонь велся из минометных орудий 120-го калибра по поселку Золотое-5. При обстреле осколки снарядов попали в дом многодетной семьи с пятью детьми, в результате чего была ранена семилетняя девочка. Кроме того, вечером 1 мая осколочное ранение получила жительница поселка городского типа Донецкий.

Руководитель государства отметил, что хладнокровие, с которым Украина истребляет жителей Донбасса, сравнимо с жестокостью и беспощадностью нацистов в годы Великой Отечественной войны.

- Сегодняшние события в Донбассе перекликаются с еще одним чудовищным проявлением украинского фашизма - в Одессе 2 мая 2014 года. Прошло шесть лет с момента жестокой и бесчеловечной расправы нацистских карателей над мирными жителями Одессы, но виновные до сих пор не наказаны. Народ Донбасса разделяет боль утраты одесситов и скорбит по невинным жертвам украинской агрессии.

Также Глава ЛНР заявил, что убийство мирных людей лежит на совести Зеленского и его предшественника Порошенко - они должны понести наказание по всем принципам правосудия.

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В этом доме жила многодетная семья с пятью малолетними детьми (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU