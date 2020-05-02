В СЦКК показали последствия обстрела дома в Золотом-5, в результате которого пострадала семилетняя девочка

2 Май 2020 2020-05-02T19:47:32+03:00

В ходе обстрела 2 мая в Золотом-5 было повреждено 6 домов. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

В этом доме жила многодетная семья с пятью малолетними детьми [фото]

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Сегодня днем украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Золотое-5. В результате обстрела осколочные ранения получила семилетняя девочка из многодетной семьи. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня показало последствия действий Киева.

Пострадавшую девочку отвезли в больницу Первомайка. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

— Пострадавшая с диагнозом: осколочное ранение лица и правого бедра – доставлена в центральную городскую больницу города Первомайск, — говорится в сообщении. — В момент обстрела в жилом доме находилось пятеро несовершеннолетних детей, а именно: два трехмесячных ребенка и старшие – в возрасте четыре, шесть и девять лет.

Наблюдатели не могли попасть в Золотое-5 для фиксации последствий из-за обстрелов со стороны Украины. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

В ходе расследования стало известно, что обстрел велся запрещенного Минском вооружения. Это были минометы калибром 120 миллиметров. Боевики использовали осколочно-фугасные боеприпасы.

Обстрелы также мешали доставить ребенка в больницу и потушить возгорания. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

— У вооруженных сил Украины трижды запрашивался режим соблюдения прекращения огня на время фиксации последствий обстрелов, работы бригады скорой помощи по эвакуации раненого ребенка и работы пожарной команды МЧС по ликвидации возгораний, — добавили в представительстве.

О состоянии пострадавшего ребенка в представительстве не уточнили. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

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ИСТОЧНИК KP.RU