Энтузиасты из Харцызска восстановили раритетный пожарный мотоцикл

2 Май 2020 2020-05-02T21:10:11+03:00

Добавим, что передвижная выставка пожарной техники МЧС ДНР была создана в 2017 году. Фото: пресс-служба МЧС ДНР

Теперь он стал частью передвижной выставки МЧС ДНР

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На День пожарной охраны передвижная выставка МЧС ДНР пополнилась еще одним экспонатом - раритетным пожарным мотоциклом. Его восстановлением занималась группа энтузиастов из Харцызска. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

— Приемочные испытания грузовых мотоциклов «ИЖ» были закончены в 1993 году, и с этого момента они нашли применение в различных отраслях, — говорится в сообщении. — Данный образец был изготовлен группой энтузиастов Центра управления в кризисных ситуациях и Государственного пожарно-спасательного отряда города Харцызска. Усилия и старания сотрудников МЧС высоко оценил Министр МЧС Кострубицкий, выразил слова благодарности за нужное дело по обновлению передвижной выставки пожарной техники.

Мотоцикл приобрел яркий красный цвет, он полностью подготовлен к работе. В его оборудование входит мотопомпа с пожарными стволами и рукавами, огнетушитель, пожарная колонка и даже шанцевый инструмент. Передвигаться на таком мотоцикле могут двое пожарных.

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ИСТОЧНИК KP.RU