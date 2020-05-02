Село, где получила смертельные ранения мирная жительница, снова страдает от обстрелов со стороны Украины

2 Май 2020 2020-05-02T18:24:28+03:00

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Рано утром украинские силовики открыли огонь по населенным пунктам в донецком и горловском направлении. Под обстрелом снова оказалось село Спартак, где на первомай получила смертельные ранения мирная жительница. Всего было выпущено около 40 мин. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— С 4.50 по 7.00 украинские силовики обстреляли окрестности села Спартак и Каштановое к северу от Донецка, район прилегающего к Ясиноватой поселка Минеральное, а также окрестности поселка шахты Гагарина на севере Горловки. За это время по ним было выпущено 37 мин калибром 82 и 120 мм, произведено 55 выстрелов из гранатометов, также применялось стрелковое оружие, — говорится в сообщении.

Тем временем на линии соприкосновение с ЛНР под огнем находится село Золотое-5. Обстрелами повреждены шесть домов, газопровод, линия электропередач и получила осколочные ранения маленькая девочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU