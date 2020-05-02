Из-за обстрелов ВСУ представители ОБСЕ не могут попасть в Золотое-5 для фиксации нарушений "перемирия"
За сегодняшний день украинские силовики четыре раза открыли огонь по селу Золотое-5 в ЛНР. 7-летняя девочка получила осколочные ранения. Повреждены шесть домов, газопровод, линия электропередач – такие последствия обстрела известны на данный момент. Но задокументировать их не получится. ВСУ не пускают в обстреливаемое село представителей ОБСЕ. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
— Несмотря на запрошенный представителями СЦКК режим тишины и работу в районе патруля ОБСЕ, вооруженные формирования Украины снова обстреляли населенный пункт Золотое-5 из минометов калибра 82 мм, по причине чего представители миссии и наблюдатели СЦКК не смогли попасть к месту предыдущих обстрелов, — говорится в сообщении.
Дополнительная информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется Народной милицией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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