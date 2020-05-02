2020-05-02T16:35:48+03:00
Политика

Из-за обстрелов ВСУ представители ОБСЕ не могут попасть в Золотое-5 для фиксации нарушений "перемирия"

В ходе сегодняшнего обстрела ранена маленькая девочка
Екатерина Сорока
Поделиться:
Шесть домов по одной улице были повреждены в ходе обстрелаШесть домов по одной улице были повреждены в ходе обстрелаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

За сегодняшний день украинские силовики четыре раза открыли огонь по селу Золотое-5 в ЛНР. 7-летняя девочка получила осколочные ранения. Повреждены шесть домов, газопровод, линия электропередач – такие последствия обстрела известны на данный момент. Но задокументировать их не получится. ВСУ не пускают в обстреливаемое село представителей ОБСЕ. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Несмотря на запрошенный представителями СЦКК режим тишины и работу в районе патруля ОБСЕ, вооруженные формирования Украины снова обстреляли населенный пункт Золотое-5 из минометов калибра 82 мм, по причине чего представители миссии и наблюдатели СЦКК не смогли попасть к месту предыдущих обстрелов, — говорится в сообщении.

Дополнительная информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется Народной милицией.

Читайте также

В донецком приюте спасли пострадавшую при обстреле Трудовских собаку

В приюте сообщили, что лечение Боя окончено (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник со смертоносным боеприпасом
Из-за обстрелов ВСУ представители ОБСЕ не могут попасть в Золотое-5 для фиксации нарушений "перемирия"
Полиция задержала мошенницу, которая «помогала» дончанам в оформлении российских паспортов
В донецком приюте спасли пострадавшую при обстреле Трудовских собаку
В ДНР опубликовали петицию с предложением поставить в центре Донецка памятник Сталину
«Это двойное преступление»: В утреннем обстреле ЛНР пострадала семилетняя девочка
На первомай украинские силовики устроили обстрел поселка ЛНР – в результате ранена мирная жительница
Эдуард Басурин: «Статистика министерства обороны Украины о количестве военнослужащих, заболевших коронавирусом не соответствует действительности»
В ДНР увеличили минимальный размер зарплаты
Погода в Луганске на день: 2 мая пройдет небольшой дождь
Погода в Донецке на день: 2 мая температура воздуха составит 24 градуса тепла
Украинский военный, который перешел на сторону ДНР, оказался болен COVID-19
Женщина, раненая украинскими вояками на Спартаке, скончалась в больнице
Первомай в ДНР: Новые разрушения и ранение мирной жительницы
Почти 800 жителей сел в ДНР оставлены украинскими обстрелами без электричества
На Спартаке огнем украинских вояк ранена мирная жительница
Пьяные украинские вояки избили местного жителя на Луганщине за фото и награды его отца - ветерана Великой Отечественной войны
Первомай украинские военные отметили огнем по Горловке
Продлены сроки самоизоляции для пенсионеров в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил дончан с Первомаем
Как теперь будут работать кафе и рестораны в ДНР
Коронавирус в ДНР выявили у четверых жителей за сутки
Кому разрешен выезд из ДНР в Россию и ЛНР
Погода в Луганске на день: 1 мая пройдет без осадков
Погода в Донецке на день: 1 мая выдастся солнечным и без осадков