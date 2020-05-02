2020-05-02T17:22:01+03:00
Политика

Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник со смертоносным боеприпасом

Беспилотник пролетал в районе села Спартак, где ранее была ранена мирная жительница
Екатерина Сорока
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Смертоносный боеприпас был уничтожен саперами. Фото: УНМ ДНРСмертоносный боеприпас был уничтожен саперами. Фото: УНМ ДНР
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Сегодня утром украинские боевики попытались с помощью беспилотника сбросить на жилой район села Спартак смертоносный боеприпас. Но военнослужащие Республики вовремя заметили и сбили БПЛА. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений противовоздушной обороны и расчетов РЭБ Единой системы комплексной защиты «Мантия-АРП» с использованием станции РЭБ «Тритон-М1» украинский беспилотник был сбит, не достигнув цели, а смертоносный боеприпас уничтожен нашими саперами, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее на первомай украинские силовики атаковали село Спартак. В обстреле пострадала мирная жительница. С осколочными ранениями в тяжелом состоянии ее доставили в больницу, но спасти женщину не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник со смертоносным боеприпасом
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