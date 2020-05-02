На первомай украинские силовики устроили обстрел поселка ЛНР – в результате ранена мирная жительница
На первомай украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в направлении ЛНР. Под обстрелом оказался поселок Донецкий. Этого нарушения было достаточно, чтобы пострадал кто-то из мирных жителей населенного пункта. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— В результате обстрела женщина 1951 года рождения получила осколочное ранение правого предплечья, — говорится в сообщении представительства. — Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
В тоже время на линии соприкосновения с ДНР из-за действий украинских силовиков также была ранена мирная жительница. Женщина получила раны несовместимые с жизнью. Она скончалась в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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