2020-05-02T10:06:07+03:00
Общество

В ДНР увеличили минимальный размер зарплаты

Минимальная заработная плата теперь составляет 3168 рублей
Екатерина Сорока
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Постановление о минимальной зарплате в Республике не пересматривалось с 2015 года. Фото: miaistok.suПостановление о минимальной зарплате в Республике не пересматривалось с 2015 года. Фото: miaistok.su
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Правительство Донецкой Народной Республики приняло новое постановление об увеличении размера минимальной заработной платы. Теперь она составляет 3 168 рублей. Текст этого постановление опубликован на официальном сайте Правительства.

— Установить в ДНР минимальную заработную плату в размере 3 168 рублей, — сказано в документе. — Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Напомним, что до этого в Республике действовало постановление аж за 2015 год. Согласно ему размер минимальной заработной платы составлял 2 514 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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