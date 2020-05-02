Погода в Луганске на день: 2 мая пройдет небольшой дождь
2 мая в Луганской Народной Республике в целом будет хорошая погода. Воздух прогреется до 25 градусов тепла. Однако в некоторых населенных пунктах может пойти небольшой дождь, который быстро стихнет. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами слабый туман, днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 20-25 градусов тепла, — говорится в сообщении.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 22-24 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 22-24 градуса тепла.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 23-25 градусов тепла.
Читайте также:
Как выживает малый бизнес в Донецке в режиме повышенной готовности: У дончан уже давно иммунитет на катастрофы и кризисы
Своим мнением с «Комсомолкой» поделился основатель издательского дома «Деловой Донбасс» Николай Волобуев (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»