Погода в Луганске на день: 2 мая пройдет небольшой дождь

2 Май 2020 2020-05-02T09:05:15+03:00

За последние 130 лет 2 мая в Луганске максимальная температура была 30 градусов, а минимальная – минус 1. Фото: Руслан Красовский

Изменить размер текста: A A

2 мая в Луганской Народной Республике в целом будет хорошая погода. Воздух прогреется до 25 градусов тепла. Однако в некоторых населенных пунктах может пойти небольшой дождь, который быстро стихнет. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами слабый туман, днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 20-25 градусов тепла, — говорится в сообщении.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 22-24 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 22-24 градуса тепла.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 23-25 градусов тепла.

Читайте также:

Как выживает малый бизнес в Донецке в режиме повышенной готовности: У дончан уже давно иммунитет на катастрофы и кризисы

Своим мнением с «Комсомолкой» поделился основатель издательского дома «Деловой Донбасс» Николай Волобуев (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU