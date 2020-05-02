Погода в Донецке на день: 2 мая температура воздуха составит 24 градуса тепла

2 Май 2020 2020-05-02T08:04:39+03:00

За последние 130 лет 2 мая максимальная температура была 27 градусов, а самая низкая – минус 3 градуса. Фото: Руслан Красовский

Весь день будет ясное небо, только к вечеру появятся облака, осадки не ожидаются

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С самого утра 2 мая в Донецке будет ясная, солнечная погода. Воздух прогреется до 24 градусов тепла. Ветер слабый – всего 8 метров в секунду. На не будет ни единого облачка. Они появятся только вечером. Осадков не предвидится.

За последние 130 лет самая высокая температура на 2 мая в Донецке была зафиксирована в 1954 году. Тогда она составила около 27 градусов. Для нового рекорда не хватило всего несколько градусов.

Народный прогноз погоды. 2 мая почитается память преподобного Иоанна Ветхопещерника. В народе его называют Иваном Воином. Люди его почитали как избавителя от воров.

Также в этот день наши предки делали подношения для весны. Во дворе своих домов они расстилали холсты прямо на земле и клали на него пироги. Угощая весну, они просили у нее хороший урожай.

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ИСТОЧНИК KP.RU