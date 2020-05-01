Почти 800 жителей сел в ДНР оставлены украинскими обстрелами без электричества

1 Май 2020 2020-05-01T19:24:50+03:00

Праздники не отменяют обстрелов со стороны ВСУ. Фото: Русская Весна

Это жители сел Сигнальное и Луганское

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Украинская армия отметила Первомай усилением обстрелов территорий ДНР.

- Линия электропередачи повреждена обстрелом со стороны украинских военных, без электроэнергии остался 781 абонент в селах Сигнальное и Луганское к югу от Донецка, - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Символично, что указанная ЛЭП находится в Сигнальном на пересечении улиц 1-го Мая и Мира. Обстрел из гранатометов, приведший к повреждению линии, был открыт в 17:25.

Ранее украинскими военными была ранена мирная жительница 65-ти лет, а также причинены очередные повреждения Трудовским Петровского района Донецка и окраинам Горловки.

Там повреждены снарядами ВСУ три дома, хозпостройка, газопровод, трансформаторная подстанция и автомобиль на севере Горловки.

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ИСТОЧНИК KP.RU