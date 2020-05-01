Пьяные украинские вояки избили местного жителя на Луганщине за фото и награды его отца - ветерана Великой Отечественной войны

1 Май 2020 2020-05-01T14:55:06+03:00

До этого "воины света" ограбили магазин в Светлодарске

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Пьяные военнослужащие 30-й бригады ВСУ в Светлодарске вломились в частный дом и избили хозяина, хранящего фотографии и награды отца – ветерана Великой Отечественной войны.

- 29 апреля в населенном пункте Светлодарск настоящее бедствие учинили шестеро военнослужащих 30-й бригады ВФУ. Пьяные боевики устроили погром в супермаркете "Брусничка" по адресу: Ленинский проспект, 6. Оккупанты избили охранников, забрали деньги из кассы, а также заполнили алкоголем и продуктами питания легковой автомобиль Volkswagen Caddy белого цвета и скрылись с места преступления, - официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Потом грабители вломились в частный дом, принадлежавший Евгению Александровичу З., избили хозяина и в течение четырех часов не отпускали за то, что в гостиной дома висели фотографии отца пострадавшего - ветерана Великой Отечественной войны, а также награды и плакаты с советской символикой.

Затем вояки устали и уснули, а хозяин дома позвонил в полицию.

Позже оказалось, что военные из состава медроты 30-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины) убыли 26 апреля на показные занятия медперсонала, организованные на базе 57-й бригады. Занятия так и не состоялись, но вояки не торопились вернуться к месту несения службы, а трое суток пьянствовали и терроризировали местное население.

ИСТОЧНИК KP.RU