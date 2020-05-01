2020-05-01T11:55:35+03:00
Общество

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил дончан с Первомаем

Сегодняшний Первомай в Донецке проходит без демонстраций и концертов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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1 мая в Донецке пройдет без демонстраций. Фото: Евгении Карпачевой1 мая в Донецке пройдет без демонстраций. Фото: Евгении Карпачевой
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Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с Праздником весны и труда.

- Дорогие земляки, поздравляю с Праздником весны и труда. Возникший в XIX веке на волне подъема рабочего движения Первомай и сегодня символизирует приоритет труда и единство стремлений к общим целям всех тружеников, - сказал Пушилин. - Отстаивание интересов всех, кто работает на повышение благополучия страны, – залог развития любого общества. Поэтому решению актуальных вопросов в сфере трудовых отношений в ДНР отведено первоочередное место.

И пусть этот Первомай проходит без привычных демонстраций и празднеств, однако, за окном прекрасная, почти летняя, погода, а, значит, нет повода унывать.

Тем более, в ДНР разрешена работа летних площадок и ресторанов до 22.00 А погода располагает к прогулкам. Помните о мерах предосторожности и обязательном наличии маски в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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