Как теперь будут работать кафе и рестораны в ДНР
В указ № 124 Главы Республики Дениса Пушилшина внесены изменения, которые касаются работы кафе и ресторанов в ДНР.
Обслуживание посетителей заведений общественного питания на открытых летних площадках после 18:00 разрешено в ДНР.
При этом заведения могут работать в таком режиме до 22:00. Указ также обязывает сотрудников общепита обеспечить соблюдение противоэпидемических норм и правил по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Ранее работа кафе и ресторанов в ДНР была запрещена после 18:00, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.
Напоминаем, в министерстве здравоохранения сообщили, что за минувшие сутки коронавирус в ДНР был выявлен у четверых жителей. Всего по состоянию на 10 утра 1 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Республике – 104.
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ИСТОЧНИК KP.RU