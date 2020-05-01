Как теперь будут работать кафе и рестораны в ДНР

1 Май 2020 2020-05-01T11:40:17+03:00

Летние площадки кафе и ресторанов будут работать до 22.00. Фото: архив Андрея Бегезы

Внесены изменения в указ Главы ДНР о работе кафе и ресторанов в ДНР

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В указ № 124 Главы Республики Дениса Пушилшина внесены изменения, которые касаются работы кафе и ресторанов в ДНР.

Обслуживание посетителей заведений общественного питания на открытых летних площадках после 18:00 разрешено в ДНР.

При этом заведения могут работать в таком режиме до 22:00. Указ также обязывает сотрудников общепита обеспечить соблюдение противоэпидемических норм и правил по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Ранее работа кафе и ресторанов в ДНР была запрещена после 18:00, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.

Напоминаем, в министерстве здравоохранения сообщили, что за минувшие сутки коронавирус в ДНР был выявлен у четверых жителей. Всего по состоянию на 10 утра 1 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Республике – 104.

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ИСТОЧНИК KP.RU