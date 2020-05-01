Коронавирус в ДНР выявили у четверых жителей за сутки

1 Май 2020 2020-05-01T10:36:39+03:00

За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 104 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 104 человек

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В министерстве здравоохранения сообщили, что за минувшие сутки коронавирус в ДНР был выявлен у четверых жителей. Всего по состоянию на 10 утра 1 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Республике – 104.

В здравоохранительном учреждении уточнили, что 16 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц. За все время в Республике зафиксировано четыре летальных случая.

- Лечение от коронавирусной инфекции продолжают 84 пациента, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Республике работает круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU