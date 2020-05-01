Погода в Луганске на день: 1 мая пройдет без осадков
Температура воздуха в ЛНР 1 мая будет до 25 градусов тепла днем.
- С 21.00 30 апреля до 21.00 1 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 20-25 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
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Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 1 мая метеорологи отмечали в 1988 году – минус 2,3 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2013 году и составляла плюс 29,6 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU