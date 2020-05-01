Погода в Донецке на день: 1 мая выдастся солнечным и без осадков

1 Май 2020 2020-05-01T08:51:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на всякие кризисы и пандемии, май наступил в срок. В Донецке весна выдалась стремительной - уже в 20-х числах расцвели сирень и черемуха.

1 мая в столице ДНР будет солнечным и без осадков. Облаков в Донецке наблюдаться в этот день не будет, он обещает быть ясным и погожим. Без осадков. Ветер западный 1,8 м/с.

Днем температура воздуха поднимется до +24, вечером нас ждут комфортные +6. 1 мая отмечается день святого Космы, епископа Халкидонского. С этого дня уже можно высаживать разные овощи. В старину по этому поводу говорили: «Сей морковь и свеклу на Кузьму». В прежние времена считалось, что если начало мая теплое, то в конце обязательно будут холода, и наоборот.

Но такая летняя погода задержится в Донецке всего на несколько дней, с понедельника нас ждут дожди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подача документов на паспорт РФ: В ДНР ответили на вопросы граждан

Сотрудники МВД ДНР рассказали, как проходит подача документов на паспорт РФ в условиях режима повышенной готовности [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU