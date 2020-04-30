Глава МИД ДНР: «Киеву давно пора смириться, что все страны-гаранты по факту признали нашу субъектность»

30 Апр 2020 2020-05-01T00:13:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что даже во время видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран «Нормандской четверки» украинская сторона не постеснялась в очередной раз повторить свою излюбленную историю про невозможность говорить с Донбассом, так как его якобы представляют участники «незаконных формирований».

- Здесь хотелось бы напомнить украинским чиновникам о том, что подписи представителей Украины и представителей Республик соседствуют на нескольких документах Минского пакета, в том числе и тех, которые были одобрены Советом Безопасности ООН. Не говоря уже о том, что более 5 лет мы напрямую встречаемся и говорим в рамках Минской площадки, а значит Киеву уже давно пора смириться, что все страны-гаранты, в том числе и Украина, по факту признали нашу субъектность и полное право участвовать в переговорах, касающихся будущего Донбасса, - говорится в комментарии Натальи Никоноровой.

Украинская сторона продолжает обстреливать Республики Донбасса ежедневно. По информации на утро, только за прошлые сутки ВСУ 11 раз обстреляли ДНР, выпустив 122 снаряда, мины и гранаты. В результате обстрелов повреждения получили дома мирных жителей.

Читайте также

Министр иностранных дел ДНР прокомментировала переговоры глав МИД «нормандского формата»

Наталья Никонорова отметила, что Украина делает все, чтобы отказаться от своих обязательств (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU