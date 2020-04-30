2020-05-01T00:13:49+03:00
Политика

Глава МИД ДНР: «Киеву давно пора смириться, что все страны-гаранты по факту признали нашу субъектность»

Наталья Никонорова прокомментировала видеоконференцию глав внешнеполитических ведомств стран «Нормандской четверки»
Никита МАКАРЕНКОВ
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Еще в 2014 году жители Донбасса сделали свой выборЕще в 2014 году жители Донбасса сделали свой выборФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что даже во время видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран «Нормандской четверки» украинская сторона не постеснялась в очередной раз повторить свою излюбленную историю про невозможность говорить с Донбассом, так как его якобы представляют участники «незаконных формирований».

- Здесь хотелось бы напомнить украинским чиновникам о том, что подписи представителей Украины и представителей Республик соседствуют на нескольких документах Минского пакета, в том числе и тех, которые были одобрены Советом Безопасности ООН. Не говоря уже о том, что более 5 лет мы напрямую встречаемся и говорим в рамках Минской площадки, а значит Киеву уже давно пора смириться, что все страны-гаранты, в том числе и Украина, по факту признали нашу субъектность и полное право участвовать в переговорах, касающихся будущего Донбасса, - говорится в комментарии Натальи Никоноровой.

Украинская сторона продолжает обстреливать Республики Донбасса ежедневно. По информации на утро, только за прошлые сутки ВСУ 11 раз обстреляли ДНР, выпустив 122 снаряда, мины и гранаты. В результате обстрелов повреждения получили дома мирных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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