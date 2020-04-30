В ЛНР зарегистрировали 129 случаев заболевания коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T21:47:33+03:00

В ЛНР количество жителей, заболевших опасной инфекцией, выросло на десять. Фото: МЗ ЛНР

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Медики ЛНР зарегистрировали в Республике 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- За период регистрации заболеваний - с 28 марта по 30 апреля - зарегистрировано уже 129 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 12 человек выписано, - говорится в сообщении.

Известно и количество заболевших в городах: в Первомайске - 49 человек, Стаханове - 21 человек, Свердловске - 15 человек, Луганске - 17 человек, Алчевске - восемь человек, Брянке - два человека, Перевальске - три человека.

Тем временем, на период с 1 по 12 мая в Республике вводится строгий режим самоизоляции. Этот период нужен, чтобы прервать цепь распространения инфекции.

В частности, запрещены все виды пассажирских перевозок. Исключение – специализированный, аварийный, а также транспорт по доставке продовольственных товаров. При этом не запрещено перемещение граждан на собственном транспорте, но не стоит этим злоупотреблять.

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ИСТОЧНИК KP.RU