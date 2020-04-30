2020-04-30T20:48:11+03:00
Политика

Жительница Краматорска пыталась продать Донецкой железной дороге 700 тысяч контрафактных масок

На афере женщина собиралась заработать 10 миллионов гривен
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На медицинских масках сейчас можно озолотиться. Фото: alibaba.comНа медицинских масках сейчас можно озолотиться. Фото: alibaba.com
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Жительница подконтрольного Украине Краматорска собиралась похитить 10 миллионов гривен (25 миллионов рублей) из бюджетных средств, выделенных на закупку защитных масок для работников «Укрзализныци». Но афера не удалась, мошенницу задержали.

- Злоумышленница планировала поставить украинскому предприятию «Донецкая железная дорога» АО «Укрзализныця» более 700 тысяч защитных масок сомнительного происхождения по завышенным ценам. По предварительным оценкам экспертов, потери государства из-за сделки могли составлять более 10 миллионов гривен, – отчитались в пресс-службе СБУ.

Правоохранители блокировали поставки партии контрафактных масок. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). Сейчас следователи выясняют, кто из должностных лиц Донецкой железной дороги причастен к сделке.

Наверное, не меньший интерес у сыщиков должен быть к источнику, где столь дефицитные маски производят в таких количествах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Жительница Краматорска пыталась продать Донецкой железной дороге 700 тысяч контрафактных масок
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