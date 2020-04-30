Жительница Краматорска пыталась продать Донецкой железной дороге 700 тысяч контрафактных масок
Жительница подконтрольного Украине Краматорска собиралась похитить 10 миллионов гривен (25 миллионов рублей) из бюджетных средств, выделенных на закупку защитных масок для работников «Укрзализныци». Но афера не удалась, мошенницу задержали.
- Злоумышленница планировала поставить украинскому предприятию «Донецкая железная дорога» АО «Укрзализныця» более 700 тысяч защитных масок сомнительного происхождения по завышенным ценам. По предварительным оценкам экспертов, потери государства из-за сделки могли составлять более 10 миллионов гривен, – отчитались в пресс-службе СБУ.
Правоохранители блокировали поставки партии контрафактных масок. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). Сейчас следователи выясняют, кто из должностных лиц Донецкой железной дороги причастен к сделке.
Наверное, не меньший интерес у сыщиков должен быть к источнику, где столь дефицитные маски производят в таких количествах.
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ИСТОЧНИК KP.RU